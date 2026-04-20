Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Festnahme

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: 37-Jährige und 36-Jähriger aufgrund von Haftbefehlen festgenommen

Polizeibeamte haben am vergangenen Donnerstag in Wertheim im Ortsteil Bettingen eine 37 Jahre alte Frau und einen 36 Jahre alten Mann festgenommen. Die Beamten kontrollierten die beiden Personen gegen 13.10 Uhr in einem Bus in der Straße Almosenberg. Dabei stellten sie fest, dass die 37-Jährige und der 36-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben sind. Die 37-Jährige mit ungarischer Staatsangehörigkeit und der 36-Jährige mit niederländischer Staatsangehörigkeit wurden am Freitag beim Amtsgericht Wertheim vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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