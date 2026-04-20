Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall, Einbruch, Verkehrsunfallflucht, Geschwindigkeitskontrollen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Boxberg: Motorrad contra Auto - 23-Jährige leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und mehrere Tausend Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag in Boxberg ereignet hat. Ein 32 Jahre alter Mann fuhr gegen 11.00 Uhr mit seinem VW Transporter in der Seehöfer Straße in Richtung Seehof. Als er nach links in die Robert-Bosch-Straße abbiegen wollte, stieß er mit einer entgegenkommenden 23-jährigen Motorradfahrerin zusammen. Rettungskräfte kümmerten sich um die leichtverletzte Motorradfahrerin und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Lauda-Königshofen: In Bäckerei eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte sind am Sonntag in eine Bäckerei am Käppeleweg in Königshofen eingebrochen. Die Täter hebelten gegen 21.50 Uhr die Terassentür auf und gelangten so in das Objekt. Sie durchwühlten sämtliche Räume und stahlen aus einem Tresor mehrere Tausend Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 09341/810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Freitagabend in der Bundesstraße in Distelhausen einen geparkten VW beschädigt und ist anschließend davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Besitzer des VW parkte sein Auto gegen 20.30 Uhr an der Einmündung zur Grünsfelder Straße. Als er gegen 22.45 Uhr zu seinem Auto kam, bemerkte er die Beschädigungen an der Fahrertür und an der vorderen Stoßstange. Der Schaden am VW beträgt nach ersten Schätzungen rund 8.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 09341/810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

K2824: Geschwindigkeitskontrollen

Polizeibeamte haben am Freitag auf der K2824, im Bereich der Einmündungen Höhefelder Straße und Kembacher Weg, Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Beamten kontrollierten zwischen 10.10 Uhr und 11.45 Uhr zirka 50 Fahrzeuge und stellten insgesamt vier Verstöße fest. Ein Verkehrsteilnehmer war mit 101 anstatt der erlaubten 50 Kilometern pro Stunde unterwegs und muss nun mit einem Fahrverbot rechnen.

Tauberbischofsheim: Beim Ausparken Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Ein 51 Jahre alter Fahrer eines Audi soll am Freitag auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Mergentheimer Straße in Tauberbischofsheim einen Unfall verursacht haben. Der Audi-Fahrer parkte gegen 16.00 Uhr aus einem Parkplatz aus und stieß dabei mutmaßlich gegen einen VW einer 44-jährigen Fahrerin. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von zirka 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 09341/810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

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