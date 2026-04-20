Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugenaufrufe nach Unfällen auf der Autobahn

Hohenlohekreis (ots)

A6/ Neuenstein: Wie kam es zum Unfall?

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag auf der Autobahn 6 bei Neuenstein stimmen die Schilderungen der Beteiligten nicht überein, daher werden nun Zeugen gesucht. Gegen 10:20 Uhr fuhren die Lenkerinnen eines VW Touran und eines VW Golf auf der A6 in Richtung Mannheim. Zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Neuenstein kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 59 Jahre alte Fahrerin des Touran gab an, dass sie auf der mittleren Spur gefahren sei, als sich der Verkehr vor ihr staute. Der Golf sei daraufhin ihrem Wagen hinten links ins Heck gefahren. Die 20-Jährige Golf-Lenkerin schilderte hingegen, dass sie zum Unfallzeitpunkt auf der linken Spur gefahren sei, sich dort der Verkehr im Gegensatz zu den anderen Spuren aber noch nicht staute. Die 59-Jährige hätte ihren Touran darauf unvermittelt auf die linke Spur gezogen, weshalb es zu Zusammenstoß gekommen sei. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von jeweils rund 5.000 Euro. Die Golf-Fahrerin wurde zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Da nicht geklärt werden konnte, wie es tatsächlich zu dem Unfall kam, hofft die Polizei nun auf unabhängige Zeugen. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen.

A6/ Neuenstein: Nach Zusammenstoß weitergefahren

Die Verkehrspolizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu einem weißen Transporter mit Anhänger machen können, der am Samstagmorgen auf der Autobahn 6 bei Neuenstein in einen Unfall verwickelt wurde. Ein 62-Jähriger fuhr gegen 8:30 Uhr mit seinem Seat mit Anhänger auf der A6 in Richtung Mannheim, als er im Baustellenbereich kurz nach der Anschlussstelle Neuenstein vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte. Hier kollidierte er mit dem dort von hinten heranfahrendem weißem Transporter mit Anhänger. Der Seat wurde darauf nach links abgewiesen und überfuhr mehrere Warnbaken der Baustellenabsperrung. Der geschädigte Transporter fuhr weiter. Am Seat entstanden durch den Zusammenstoß Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Transporter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizei Weinsberg zu melden.

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