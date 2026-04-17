Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: LKW von Fahrbahn abgekommen

Bad Mergentheim (ots)

Bad Mergentheim: Lkw von der Fahrbahn abgekommen

Ein Lkw ist am Nachmittag von der Bundesstraße 290, zwischen Bad Mergentheim und Blaufelden, kurz nach dem Wildpark von der Fahrbahn abgekommen und anschließend mehrere 100 Meter durch bewaldetes Gebiet gefahren. Gegen 12:50 Uhr kam das Gefährt aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht. Er wurde in eine Klinik gebracht. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort, musste jedoch nicht eingesetzt werden. Aufgrund der derzeitigen Lage des Lkws in bewaldetem Gebiet wird mit einer aufwendigen Bergung gerechnet. Kurzfristig musste die B290 am Nachmittag gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Über die Höhe des entstandenen Sach- und Flurschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor.

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