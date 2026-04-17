Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Heilbronn, der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn: Hohe Präsenz für mehr Sicherheit in der Innenstadt

Stadtkreis Heilbronn (ots)

Mit Beginn der warmen Jahreszeit fand am Donnerstag der diesjährige Auftakt im Rahmen der Sicherheitskooperation von Stadt und Polizei Heilbronn statt. Ziel des Aktionstages "Gemeinsam für die Sicherheit - Ein Aktionstag von Stadt und Polizei" war es, durch gezielte Kontroll- und Präsenzmaßnahmen sowie durch Bürgergespräche das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nachhaltig zu stärken. Von Nachmittag bis in die späten Abendstunden beteiligten sich zahlreiche Einsatzkräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) und der Polizei an den Kontrollmaßnahmen im Innenstadtbereich. Bei insgesamt 98 Personen- und neun Fahrzeugkontrollen wurden verschiedene Verstöße festgestellt, darunter auch ein Verstoß in der Waffen- und Messerverbotszone. Bei Jugendschutzkontrollen wurden nikotinhaltige Tabakwaren beschlagnahmt. Mehrere Fahrzeugführer wurden wegen einer abgelaufenen Hauptuntersuchung zur Anzeige gebracht, einer weil er mit seinem Auto die gut besuchte Fußgängerzone befuhr. Zudem wurden zwei E-Scooter-Fahrer angetroffen, welche ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs waren. Die hohe Präsenz der Einsatzkräfte wurde von der Bevölkerung durchweg positiv wahrgenommen. Beim Platz am Bollwerksturm wollten die Beamten gegen 19.20 Uhr einen 27-jährigen Mann kontrollieren. Als er die Streife bemerkte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Hagenbucherbrücke. In der Kranenstraße nahmen ihn die Beamten schließlich vorläufig fest. Der Grund für seine Flucht ist unklar, die Beamten fanden bei seiner Durchsuchung einen Joint. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Gegen 19.20 Uhr kontrollierten die Beamten einen 28 Jahre alten Mann und fanden bei seiner Durchsuchung mehrere Gramm Marihuana. Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf der Allee kontrollierten die Beamten gegen 18.30 Uhr einen 30-jährigen Mann. Bei seiner Durchsuchung fanden sie mutmaßlich 0,5 Gramm Kokaingemisch und nahmen ihn daraufhin vorläufig fest. Der 30-Jährige mit algerischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des heutigen Tages dem Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, wo auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn ein beschleunigtes Verfahren und eine Haftvorführung stattfinden sollen.

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