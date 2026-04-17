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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn/ Hohenlohekreis: Zeugen nach Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Heilbronn (ots)

Neckarsulm bis Neuenstadt am Kocher: Zeugen nach Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ein 78-jähriger Hyundai-Fahrer stieß am Donnerstagnachmittag bei Neckarsulm mit dem BMW eines 18-Jährigen zusammen und flüchtete im Anschluss über die Autobahn. Der Senior fuhr gegen 15 Uhr auf der linken Spur der Bundesstraße 27 von Neckarsulm in Richtung Heilbronn. Kurz vor der Autobahnauffahrt wechselte der Hyundai-Lenker auf die rechte Spur, um auf die A6 aufzufahren und kollidierte dabei seitlich mit dem BMW. Dabei entstand ein geringer Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Aufgrund der Örtlichkeit einigten die beiden Autofahrer sich darauf, auf dem nächsten Rastplatz anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nachdem die beiden Männer ihre Fahrzeuge an der nächsten Möglichkeit anhielten um den Schaden zu begutachten, gab der Ältere vor, keine Beschädigung zu erkennen. Er stieg daraufhin, ohne seine Personalien oder sonstige Informationen anzugeben, wieder in sein Auto und fuhr auf der Autobahn weiter in Richtung Öhringen. Der BMW-Lenker folgte dem Hyundai mit MOS-Kennzeichen und informierte dabei die Polizei. Er beobachtete, wie der Wagen seines Unfallgegners auf der A6 mehrfach mehrere Fahrspuren gleichzeitig befuhr und dadurch andere Verkehrsteilnehmer zum Ausweichen zwang. An der Anschlussstelle Bretzfeld fuhr der Hyundai von der Autobahn ab und weiter durch Schwabbach und dann über die Kreisstraße 2009 in Richtung Langenbeutingen. Von dort bog der 78-Jährige schließlich auf die Landesstraße 1088 in Richtung Neuenstadt am Kocher ab. Hier soll der Mann offenbar mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein, so dass entgegenkommende Fahrzeugführer stark abbremsen und ausweichen mussten. Der Hyundai wurde schließlich in der Heinrich-Hertz-Straße in Neuenstadt von einer Polizeistreife angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Er hat nun unter danderem mit Anzeigen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und Straßenverkehrsgefährdung zu rechnen. Zeugen und Gefährdete, die Angaben zur Fahrweise des Hyundais machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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