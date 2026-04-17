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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Diebstahl, Unfall, Pkw-Brand und Ergänzung zu Betrug

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbruch und Diebstahl von Werkzeugen und Autoteilen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten bislang Unbekannte in der Kernerstraße in Heilbronn mehrere Autoteile und weitere Gegenstände. Die Täter öffneten auf bislang unbekannte Weise zwei Fahrzeuge, die in einer Hofeinfahrt abgestellt waren. Aus dem Laderaum des Vans wurden verschiedene Handwerkzeuge gestohlen und aus dem Kofferraum des BMW Autoteile sowie ein Geldbeutel mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Außerdem wurde in die angrenzende Garage eingebrochen, wobei ebenfalls Fahrzeugteile entwendet wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Oedheim: Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Kreisstraße 2135 bei Dahenfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Audi-Lenker fuhr gegen 5:50 Uhr vom Brambacher Hof kommend in Richtung der Landesstraße 1095. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW eines 27-Jährigen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Da diese nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Im Anschluss musste eine Fahrbahnreinigung durchgeführt werden.

Neckarsulm: Pkw-Brand

Am Freitagmorgen, gegen 9:15 Uhr, geriet ein BMW auf einem Parkplatz in der Amorbacher Straße in Neckarsulm-Amorbach vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Ergänzung: Neuenstadt am Kocher: Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin

Nachdem eine Seniorin in Neuenstadt am Kocher am Mittwoch Opfer von Betrügern wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6256391), haben die kriminalpolizeilichen Ermittlungen nun neue Erkenntnisse ergeben. Der bislang unbekannte Abholer soll ein südosteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Des Weiteren wird vermutet, dass der Mann nach Entgegennahme der Wertgegenstände zu Fuß in Richtung Lobenbacher Straße/ Ortsmitte gelaufen ist. Möglicherweise stieg er im Bereich der Abfallcontainer im Bereich Lerchenstraße/Fasanenstraße in einen Pkw. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 18 Uhr verdächtige oder ortsfremde Personen im Bereich der Abfallcontainer in der Lerchenstraße/Fasanenstraße beobachtet haben. Ebenso werden Personen gebeten, sich zu melden, denen im oben genannten Zeitraum auf dem großen Parkplatz in der Lobenbacher Straße ein Pkw oder Personen aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104444.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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