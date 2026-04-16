Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Versuchter Einbruch, Falsche Polizeibeamte und Eigentümer von Kraftrad gesucht, unbelehrbarer E-Scooter-Fahrer

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Heilbronn (ots)

Pfaffenhofen: Versuchter Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

Unbekannte versuchten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt zu einem Kindergarten in der Rodbachstraße in Pfaffenhofen zu verschaffen. Der Versuch misslang, weshalb nichts entwendet wurde. Der Kindergarten wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach Ziel von Einbrechern. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07135 6096 an den Polizeiposten Brackenheim.

Neuenstadt am Kocher: Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin

Am Mittwoch brachten falsche Polizeibeamte eine Seniorin in Neuenstadt um ihr Erspartes. Gegen Mittag erhielt die Frau einen Anruf von einer Unbekannten, welche sich als die Enkelin des Opfers ausgab und Angaben zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall machte, welcher durch die Mutter der Anruferin verursacht worden sei. Weiter teilte sie mit, dass bei dem Unfall eine Fahrradfahrerin tödlich verletzt wurde. Anschließend übernahm ein Mann die Gesprächsführung und gab sich als Staatsanwalt aus. Dieser stellte eine Inhaftierung der angeblichen Unfallverursacherin in Aussicht, welche jedoch durch Zahlung einer Kaution abgewendet werden könne. Daher übergab das Opfer gegen 14 Uhr im Bereich der Lerchenstraße Bargeld und Wertgegenstände an einen unbekannten Mann. Dieser kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 40 Jahre alt - Kurze, schwarze Haare - Stabile Statur - Circa 1,65 Meter groß - asiatische Gesichtszüge - bräunlicher Teint - Trug dunkle Kleidung Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die am Mittwochnachmittag im Bereich der Lerchenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Heilbronn-Frankenbach: Kraftrad aufgefunden - Besitzer gesucht

Am Mittwochmorgen wurde auf einem Waldweg in Heilbronn-Frankenbach ein Kraftrad aufgefunden. Gegen 7:45 Uhr war eine Spaziergängerin auf dem parallel zur Leintalstraße verlaufenden Weg unterwegs, als ihr das am Wegrand, im Wald, abgestellte Zweirad auffiel. An der KTM 125 "Duke" war kein Kennzeichen angebracht. Die Maschine weißt keine Unfallschäden auf, allerdings wurde der Sitz teilweise und der Soziussitz komplett abmontiert. Außerdem hing eine hellblau/türkise Trainingsjacke über der KTM. Das Zweirad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt und zum Polizeirevier Heilbronn-Böckingen gebracht. Nun sucht die Polizei den rechtmäßigen Besitzer. Wer kennt die Maschine auf dem Foto oder kann Angaben zum Eigentümer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn: Betrunken mit E-Scooter unterwegs - Fahrer unbelehrbar

Am Mittwoch wurde ein Mann in Heilbronn gleich mehrfach betrunken auf einem E-Scooter erwischt. Gegen 12:30 Uhr flüchtete der 43-Jährige zunächst in der Weipertstraße auf seinem Gefährt vor einer Polizeistreife, konnte aber wenig später auf einem Parkplatz in der Etzelstraße angetroffen und kontrolliert werden. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille anzeigte, musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Im Anschluss wurde ihm, gegen 14:15 Uhr, die Weiterfahrt untersagt. Dies hielt ihn allerdings nicht davon ab erneut auf den E-Scooter zu steigen, weshalb er nur 10 Minuten später in der Saarlandstraße fahrend angetroffen wurde. Auch bei dieser Kontrolle musste der 43-Jährige einen Atemalkoholtest durchführen. Der Wert war zwar im Vergleich zum ersten Mal gesunken, lag allerdings immer noch über einem Promille. Daher ging es für den Mann erneut ins Krankenhaus, um eine weitere Blutprobe abzugeben. Sein E-Scooter wurde nach dem zweiten Verstoß polizeirechtlich beschlagnahmt.

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