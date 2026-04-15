POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Einbruch

Hohenlohekreis (ots) - Öhringen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht Am Dienstagmorgen kam es auf der Kreisstraße 2355 bei Neuenstein zu einem Verkehrsunfall nachdem die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 43-jähriger Peugeot-Lenker befuhr gegen 7 Uhr die K2355 von Eschelbach in Richtung Kesselfeld. In einer Linkskurve soll ihm ein Linienbus teilweise auf seiner Spur entgegengekommen sein. Um einen Zusammenstoß zu ...

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