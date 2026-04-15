POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Einbruch
Stadtkreis Heilbronn (ots)
Heilbronn: In Lebensmittelgeschäft verborgen gehalten - Zeugen gesucht
Ein Unbekannter hat sich am späten Montagabend in einem Lebensmittelgeschäft an der Holzstraße in Heilbronn verborgen gehalten und anschließend eine Kasse gestohlen. Der Unbekannte ließ sich gegen 20 Uhr nach Ladenschluss im Geschäft einschließen und stahl eine Kasse mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.
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