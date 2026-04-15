Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Lasermessung und Verkehrsunfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Geschwindigkeitskontrollen

Innerhalb einer Stunde wurden am Dienstagmorgen zehn Verstöße bei einer Geschwindigkeitskontrolle bei Wertheim festgestellt. Die Beamten laserten zwischen 10 und 11 Uhr den Verkehr auf der Kreisstraße 2824 in Fahrtrichtung Tauberbischofsheim im Bereich der Kreuzung zwischen Höhefeld und Kembach. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Einer der Fahrer war so schnell unterwegs, dass er nun mit einem Fahrverbot rechnen muss.

Igersheim: Verletzte und hoher Schaden bei Unfall

Ein Opel und ein BMW waren nach einem Unfall am Montagabend bei Igersheim nicht mehr fahrbereit. Ein 42-Jähriger war gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße 2849 von Harthausen in Richtung Reckerstal unterwegs. Hinter ihm fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Opel Insignia. Kurz vor Reckerstal kreuzte ein weißer Kombi die K2849 oder fuhr in Richtung Reckerstal in diese ein. Hier unterscheiden sich die Aussagen der Beteiligten. Aufgrund des unbekannten Fahrzeugs musste der 42-Jährige eine Vollbremsung durchführen, was die Opel-Lenkerin wohl zu spät bemerkte. Es kam zur Kollision der beiden Pkw, wobei die beiden Fahrer leicht verletzt wurden. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt und die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

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