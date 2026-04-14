Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Doppel-Gefährdung, Brand, Diebstahl, Einbruch, Sicheres Heilbronn, Poser und Raser, Diebstahl

Heilbronn (ots)

Langenbrettach: Selber Tag - gleiche Gefahr

In fast der gleichen gefährlichen Situation waren am Montag zwei VW Golf-Fahrer auf der Landesstraße 1088 zwischen Langenbrettach und Öhringen. Im ersten Fall konnte aufgrund der schnellen Reaktion eines 48-Jährigen am Montagmorgen ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Der Mann fuhr mit seinem VW Golf gegen 5:40 Uhr von Langenbrettach in Richtung Öhringen. Etwa auf Höhe von Langenbeutingen kamen ihm zwei Lkws entgegen, zwischen welchen sich ein weißer oder grauer BMW befand. Der unbekannte Fahrer des Pkws setzte zum Überholen des vor ihm fahrenden Lkws an und gefährdete dabei den VW-Fahrer. Dieser konnte einen Zusammenstoß nur durch Ausweichen nach rechts in den Grünstreifen verhindern. Der BMW flüchtete unerkannt.

Am selben Abend gegen 21:30 Uhr war ein 18-Jähriger, ebenfalls mit einem VW Golf, von Öhringen in Richtung Langenbrettach unterwegs. Auch diesem kam im selben Bereich ein Pkw entgegen, der hinter einem Lkw fuhr. Der unbekannte Fahrer setzte zum Überholen des Lkws an und gefährdete hierdurch den 18-Jährigen. Dieser konnte nach rechts in den Grünstreifen ausweichen und so ebenfalls einen Frontalzusammenstoß verhindern. Der Überholende entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es handelte sich um ein dunkles Fahrzeug.

In beiden Fällen entstand kein Schaden und niemand wurde verletzt. Zeugen, die Hinweise zu dem BMW-Fahrer mit ÖHR-Kennzeichen oder dem Unbekannten mit dem dunklen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Ellhofen: Brand durch Toaster

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Montagmittag zu einem Brand in Ellhofen aus. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Toaster entstand gegen 11:30 Uhr in einer Küche in der Straße "Kappelesäcker" ein Feuer. Dieses griff auf daneben befindliche Gardienen über und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Bewohner wurde medizinisch versorgt, blieb aber unverletzt. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Pfaffenhofen: Hochwertige Arbeitsmaschinen gestohlen

Unbekannte entwendeten am Wochenende Arbeitsmaschinen in Pfaffenhofen. Der oder die Täter öffneten zwischen 17 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Montag drei abgeschlossene Nissan Kleintransporter, die in der Südstraße geparkt waren. Aus dem Inneren wurden hochwertige Arbeitsmaschinen im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Brackenheim: Einbruch über Dach

Unbekannte gelangten in der Nacht auf Samstag in einen Supermarkt in Brackenheim und flüchteten ohne Beute. Der oder die Täter stiegen zwischen 2:20 Uhr und 5 Uhr über das Dach in das Objekt in der Maulbronner Straße und kamen so ins Innere. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Brackenheim unter der Telefonnummer 07135 6096 entgegen.

Heilbronn: Mehrere Festnahmen bei Kontrollen

23 Personenkontrollen, mehrere Straftaten und drei Festnahmen sind das Ergebnis einer Kontrolle am Montag in Heilbronn. Mehrere Beamte waren zwischen 16 und 22 Uhr aufgrund der Konzeption "Sicheres Heilbronn" in der Innenstadt unterwegs. Gleich zu Beginn des Einsatzes konnte eine Person festgenommen werden, die wegen eines Haftbefehls ausgeschrieben war. Eine weitere Person gelangte zur Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, da sie im Besitz von Kokain war. Aufgrund eines offenen Haftbefehls von vier Monaten wegen Trunkenheit im Verkehr wurde ein Mann direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ein 37-Jähriger wurde festgenommen, da er in den vergangenen Wochen bereits mehrmals wegen Hausfriedensbruch auffiel. Der Mann hielt sich wiederholt auf dem Gelände eines Supermarktes in der Urbanstraße auf und konsumierte dort Alkohol und Drogen. Daher wurde ihm in der Vergangenheit bereits ein Hausverbot erteilt, gegen das er mehrmals verstieß. Aktuell wird die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens geprüft.

Möckmühl: Poser und Raser im Blick

Mobile und stationäre Kontrollen führten Beamte der Verkehrspolizei Weinsberg am Montag in Möckmühl durch. Zwischen 15 und 21 Uhr wurden sechs Zweiräder und acht Pkw kontrolliert. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Lampoldshäuser Straße wurden 56 Fahrzeuge gemessen. Alle hielten sich an die erlaubte Geschwindigkeit. Bei Durchfahrtskontrollen in der Lampoldshäuser und Züttlinger Straße sowie später auf der Landesstraße 1088 im Bereich Neuenstadt am Kocher ergaben sich fünf Fälle wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis, vier Fälle von technischen Veränderungen und sechs Mängelberichte. In einem Fall wurde ein Fahrzeug aufgrund des Verdachts der Leistungssteigerung sichergestellt.

Heilbronn: Kasse gestohlen

Ein Unbekannter entwendete in der Nacht auf Dienstag eine Kasse aus einem Feinkostladen in Heilbronn. Der Täter verschaffte sich zwischen 22 Uhr und 0 Uhr Zugang zum Gebäude in der Holzstraße. Im Inneren schlug er eine Kamera ab und entwendete eine Kasse mit Bargeld. Der Mann trug eine schwarze Basecap mit weißem Logo, eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke sowie graue Handschuhe. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

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