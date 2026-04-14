Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Kupferkabel gestohlen, Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht und ausgesetzte Hühner

Heilbronn (ots)

Walldürn: Kupferkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Zwei bisher unbekannte Männer entwendeten am frühen Montagmorgen Kupferkabel und Messing-Wasserzähler bei den Stadtwerken Walldürn. Zwischen 2 Uhr und 2:45 Uhr öffneten die Täter gewaltsam den Maschendrahtzaun des Grundstücks in der Würzburger Straße und stahlen circa 100 Kilogramm Kabel sowie circa 150 Wasserzähler, welche in Containern gelagert waren. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Männer nutzen zum Abtransport es Diebesguts vermutlich einen silbernen Opel Astra Caravan älteren Baujahrs. Beide Einbrecher waren bei der Tatausführung vermummt und trugen Handschuhe. Einer der beiden war mit einer auffälligen Adidas-Hose mit den drei typischen Adidas-Streifen bekleidet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.

Mosbach-Waldstadt: Reifen beschädigt - Zeugen gesucht

Am Wochenende beschädigte ein bisher Unbekannter in der Waldstadt alle vier Reifen eines geparkten Fahrzeugs. Zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntagabend, 18 Uhr, machte sich der Täter an den Reifen des in der Konrad-Adenauer-Straße, auf Höhe der Hausnummer 10, geparkten BMW zu schaffen. Da alle vier Reifen die komplette Luft verloren, wurden auch die Felgen in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Elztal: Hühner ausgesetzt - eines davon verendet - Zeugen gesucht

Mehrere ausgesetzte Hühner fand eine Spaziergängerin am Sonntag, 12.04.2026, um die Mittagszeit im Gewann Kalkofen neben dem Wanderweg zwischen Dallau und Sulzbach. Eines der goldbraun gefärbten Tiere war bereits verendet. Ob es am Auffindeort verstarb, oder bereits tot abgelegt wurde, ist bislang ungeklärt. Die Örtlichkeit befindet sich außerhalb der umliegenden Gemeinden Dallau, Neckarburken und Sulzbach, in offenem Gelände im Bereich einer Hecke, sodass nicht von einem entfliehen der Tiere ausgegangen wird. Zum Transport der Tiere wurde vermutlich ein Fahrzeug benutzt. Der Fachbereich Gewerbe / Umwelt des Polizeipräsidiums Heilbronn, bittet Zeugen, die in diesem Bereich etwas Verdächtiges festgestellt haben, um Mitteilung unter der Telefonnummer 09341 810.

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