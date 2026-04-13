Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch, Nötigung auf der Autobahn, Verkehrsunfall mit Verletzter, Gasaustritt, Unfallflucht und Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung

Hohenlohekreis (ots)

Bretzfeld-Schwabbach: Einbrecher scheitern an Tresorraum

Unbekannte stiegen in der Nacht auf Sonntag in einen Discounter in Bretzfeld-Schwabbach ein. Die Einbrecher gelangten auf unbekannte Art und Weise auf das Dach des Lebensmittelgeschäfts in der Schwabenstraße und verschafften sich darüber gewaltsam Zugang zum Gebäudeinneren. Die Täter gelangten zuerst in ein Büro und versuchten von dort die Tür zu einem weiteren Raum zu öffnen. Nachdem dies misslang, flüchteten der oder die Unbekannten ohne Diebesgut. Die Einbrecher verursachten Schäden in Höhe von rund 2.000 Euro im Gebäude. Die Tat wurde gegen 5:30 Uhr am Sonntagmorgen entdeckt. Eine sofort eingeleitete Fahndung, führte nicht zum Aufgreifen der Täter. Zeugen, die zwischen Mitternacht und 5:30 Uhr rund um den Discounter in der Schwabenstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

A6/ Bretzfeld: Zeugen und Geschädigte nach Nötigung auf Autobahn gesucht

Die Verkehrspolizei Weinsberg sucht nach Zeugen und Geschädigten, die am Samstagnachmittag auf der Autobahn 6 bei Bretzfeld von drei Verkehrsteilnehmern genötigt wurden. Die Fahrer zweier Klein-Lkws mit polnischen Zulassungen fuhren gegen 15:30 Uhr hintereinander zwischen den Anschlussstellen Bretzfeld und Öhringen auf dem linken Fahrstreifen der A6. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker wechselte vom mittleren auf den linken Fahrstreifen und scherte zwischen den beiden Lastern ein. Der Pkw fuhr wesentlich langsamer als die beiden Lkws, woraufhin der Fahrer des hinteren Lasters stark abbremsen musste und die Lichthupe betätigte. Der Autofahrer bremste seinen Wagen daraufhin mehrfach ab, woraufhin der Lkw-Lenker hinter ihm gezwungen war ebenfalls zu bremsen. Als der Lkw den Pkw schließlich passieren konnte, soll der Autofahrer dem Lasterfahrer den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt haben. Das wiederum verleitete die beiden Lkw-Lenker wiederum dazu alle Fahrspuren durch Schlangenlinien zu blockieren, um dem Pkw am Weiterfahren zu hindern. Als der Autofahrer die beiden Lkw trotzdem überholen wollte, drängten diese den Unbekannten ab. Eine Zeugin rief daraufhin die Polizei, die die beiden ausländischen Fahrzeuge schließlich einer Kontrolle unterziehen konnte. Zeugen, die von den Fahrmanövern der Lkw oder der Fahrweise des unbekannten Pkw am Samstagnachmittag gefährdet wurden oder die den Vorfall beobachten konnten, werden nun gebeten sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegengenommen.

Künzelsau: Pkw prallt gegen Hauswand

Eine 29-Jährige wurde am Sonntagnachmittag in Künzelsau bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die Frau fuhr gegen 17:20 Uhr mit ihrem VW auf der Konsul-Uebele-Straße in Richtung des Landratsamts. In einer Linkskurve nach der Einmündung in die Lindenstraße verlor die Frau wohl auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Straße ab und kollidierte mit einer Hauswand. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden, der ersten Schätzungen nach mit rund 10.000 Euro beziffert wird. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort und beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Krautheim: Feuerwehreinsatz nach Gasaustritt

Die Freiwillige Feuerwehr Krautheim musste am Samstagmittag mit zahlreichen Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen in die Krautheimer Ringstraße ausrücken. Bei Bauarbeiten mit einem Bagger wurde gegen 12 Uhr eine Gasleitung beschädigt, weshalb die Bergstraße auf Höhe der Einmündung zur Ringstraße vollständig gesperrt werden musste. Vorsorglich wurden auch die Bewohner zweier angrenzenden Doppelhaushälften von den Einsatzkräften evakuiert. Die Feuerwehrleute klemmten die Gasleitung zunächst provisorisch ab, bevor ein Mitarbeiter der Standwerke diese schließlich fachmännisch gegen einen erneuten Gasaustritt sicherte. Nachdem die Gas Werte ein unauffälliges Messergebnis erreicht hatten, konnte die Straße wieder freigegeben werden und die Anwohner in ihre Häuser zurückkehren.

Öhringen: 5.000 Euro Schaden bei Unfallflucht

Einen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem in der Öhringer Lindenallee geparkten Mazda. Der Fahrzeuglenker kollidierte zwischen 19 Uhr am Sonntag und 6 Uhr am Montagmorgen mit dem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw, meldete den Unfall aber weder dem Besitzer noch der Polizei. Am Mazda entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

B19/ Dörzbach: Wer wurde von blauem Dacia gefährdet?

Die Polizei sucht nach Verkehrsteilnehmern, die am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 19 bei Dörzbach von einem blauen Dacia gefährdet wurden. Gegen 15:45 Uhr fuhr der 76-jährige Lenker des Sanderos von Dörzbach in Richtung Künzelsau und soll dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Einige Verkehrsteilnehmer hätten dem Mann daraufhin mittels Lichthupe Zeichen gegeben und dem Wagen auch teilweise ausweichen müssen. Bei einer Verkehrskontrolle ergaben sich keine Anzeichen auf eine alkoholische Beeinflussung bei dem 76-Jährigen. Fahrzeugführer, die von der Fahrweise des Dacias gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

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