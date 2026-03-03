Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Werkzeugdiebstahl auf Firmengelände - Polizei sucht Zeugen

Lünne (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 01. März, 22:00 Uhr, und Montag, 02. März, 06:30 Uhr haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Lingener Straße in Lünne verschafft.

Die Täter überwanden einen etwa zwei Meter hohen Zaun und gelangten so auf das Gelände. Aus einem dort abgestellten Transporter entwendeten sie diverse Werkzeuge.

Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

