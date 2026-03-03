Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lünne - Werkzeugdiebstahl auf Firmengelände - Polizei sucht Zeugen
Lünne (ots)
In der Zeit zwischen Sonntag, 01. März, 22:00 Uhr, und Montag, 02. März, 06:30 Uhr haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Lingener Straße in Lünne verschafft.
Die Täter überwanden einen etwa zwei Meter hohen Zaun und gelangten so auf das Gelände. Aus einem dort abgestellten Transporter entwendeten sie diverse Werkzeuge.
Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell