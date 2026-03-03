PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus in Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Montag zwischen 17:46 Uhr und 19:05 Uhr kam es in der Kringstraße in Lingen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über die rückwärtig gelegene Hauswirtschaftsraumtür Zutritt zum Gebäude. Im Inneren wurden mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt.

Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kringstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

