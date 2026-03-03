PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Einbruch in Bäckerei in Emlichheim - Polizei sucht Zeugen

Emlichheim (ots)

In der Nacht von 01. auf 02. März verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in der Mühlenstraße in Emlichheim.

Nach bisherigem Stand konnten die Täter kein Diebesgut entwenden. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05943-92000 bei der Polizeistation Emlichheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

