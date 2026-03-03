Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Einbruch in Bäckerei in Emlichheim - Polizei sucht Zeugen

Emlichheim (ots)

In der Nacht von 01. auf 02. März verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei in der Mühlenstraße in Emlichheim.

Nach bisherigem Stand konnten die Täter kein Diebesgut entwenden. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05943-92000 bei der Polizeistation Emlichheim zu melden.

