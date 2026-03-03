Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Einbruch in Schulgebäude - Zeugen gesucht

Herzlake (ots)

Am Samstagnachmittag zwischen 16:00 und 18:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Schulgebäude St. Nikolaus in der Bahnhofstraße in Herzlake.

Die Täter entwendeten unter anderem eine Pädagogenglocke sowie einen Schlüssel und richteten darüber hinaus Sachschaden an, unter anderem an Bildern und anderen Gegenständen. Zusätzlich wurde das Netz am angrenzenden Fußballplatz beschädigt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter 05961/958700 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell