Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Fast 70 km/h zu schnell, Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Grundschule, Transporter in Bachbett gekippt

Hohenlohekreis (ots)

Forchtenberg: Fast 70 km/h zu schnell

Ein 25-Jähriger raste am Montagnachmittag mit seinem VW mit halsbrecherischer Geschwindigkeit bei Forchtenberg über die Landesstraße 1045. Der Mann fuhr gegen 13:30 Uhr von Weißbach in Richtung Forchtenberg-Sindringen, als er einer Streife aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit auffiel. Bei erlaubten 100 Kilometern pro Stunde war der VW-Lenker mit über 140 km/h unterwegs. Als die Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich der Abzweigung der Landesstraße 1050 in Richtung Zweiflingen auf 50 km/h abgesenkt wurde, fuhr der junge Mann weiterhin mit 117 km/h und somit fast 70 km/h schneller als an dieser Stelle erlaubt. Er wurde angehalten und mit seinem Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen. Er muss nun mit einem Fahrverbot, Punkten im Fahreignungsregister und einem Bußgeld von mehreren hundert Euro rechnen. Weil zudem ein Bremslicht des VWs defekt war, wurde außerdem ein Mängelbericht ausgestellt.

Künzelsau: Zeugen nach Sachbeschädigung an Grundschule gesucht

Über die Osterferien beschädigten Unbekannte eine Fensterscheibe einer Grundschule in Künzelsau. Die Unbekannten stiegen zwischen Montag, dem 30. März, und Montag, dem 13. April, über die Fassade auf das flache Dach des Schulgebäudes in der Emil-Nolde-Straße und gelangten von dort in den Innenhof. Hier wurden mehrere Kieselsteine aufgehoben und gegen eine Scheibe geworfen, die dadurch zu Bruch ging. Der Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Kupferzell: Transporter in Bachbett gekippt

Bei Kupferzell kippte in der Nacht auf Dienstag ein Transporter in ein Bachbett. Ein 30-Jähriger fuhr gegen 1:40 Uhr mit seinem Citroen auf der Kreisstraße 2372 von Rechbach in Richtung Ulrichsberg, als er wohl aufgrund von nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Jumper kam von der Fahrbahn ab und kippte seitlich ins Bachbett des Rechbachs. Der Fahrer konnte sich unverletzt befreien. Der Transporter soll im Laufe des Dienstags abgeschleppt werden. Die Schäden daran können derzeit noch nicht beziffert werden.

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