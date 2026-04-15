Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Raub gesucht, Einbruch in Wohnung, Bundesstraße nach Unfall gesperrt, Einbruch in Kirche

Heilbronn (ots)

Walldürn: Zeugen nach Raub gesucht

Nachdem zwei derzeit unbekannte Jugendliche am Dienstagabend einem 15-Jährigen in Walldürn einen Schal und eine Goldkette raubten, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 20:40 Uhr hielt sich der Junge auf einem Schulhof in der Keimstraße auf, als die beiden Täter auf ihn zukamen und ihn aufforderten seinen hochwertigen Schal an sie auszuhändigen. Als er sich weigerte, sollen die Täter ihm den Schal und die Goldkette weggerissen, ihm mehrere "Backpfeifen" gegeben und ihn in den Bauch geboxt haben. Beide Täter waren schwarz gekleidet. Einer der beiden Unbekannten soll eine graue Louis Vuitton Mütze und eine schwarze Louis Vuitton Tasche getragen haben. Ein Täter soll seine Haare zu einem Zopf gebunden haben. Wer hat zur Tatzeit im Bereich des Schulgeländes verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an die Kriminalpolizei Mosbach.

Buchen: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Am Dienstag verschaffte sich ein Unbekannter unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Buchen. Zwischen 12:30 Uhr und 21:15 Uhr erlangte der Täter auf unbekannte Weise Zutritt zu der Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Spitalstraße und durchsuchte Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar un. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Höpfingen: Bundesstraße nach Unfall zeitweise voll gesperrt

Nach einem Unfall musste die Bundesstraße 27 am Dienstagnachmittag zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 14:50 Uhr waren eine 49-Jährige in ihrem Mercedes Sprinter und ein 41-Jähriger in seinem Peugeot auf der B27 von Walldürn kommend in Richtung Höpfingen unterwegs. Die vorausfahrende Frau blinkte auf Höhe der Straße "Am Mantelsgraben" rechts, um in diese abzubiegen. Daraufhin überholte der Peugeot-Fahrer den Sprinter trotz bestehendem Überholverbot über die Linksabbiegerspur. In diesem Moment stellte die 49-Jährige fest, dass sie sich falsch eingeordnet hatte, da sie nach links in den Heidingsfelder Weg abbiegen wollte. Daher zog sie ihr Fahrzeug nach links und kollidierte mit dem dort fahrenden Peugeot. Durch die Wucht des Aufpralls lösten an beiden Autos die Airbags aus. Die Fahrzeug-Lenker blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von circa 25.000 Euro.

Walldürn-Hornbach: Zeugen nach versuchtem Einbruch und Sachbeschädigung in Kirche gesucht

Zwischen Sonntag, 10 Uhr, und Montag, 17 Uhr, versuchte ein Unbekannter in die Sakristei der Kirche St. Valentin in Walldürn-Hornbach einzubrechen. Der Täter versuchte die Tür mit einem Hebelwerkzeug zu öffnen und verursachte hierbei Sachschaden. Außerdem wurde eine Tür des Tabernakels beschädigt und teilweise abgerissen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

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