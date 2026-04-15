Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am Dienstagmorgen kam es auf der Kreisstraße 2355 bei Neuenstein zu einem Verkehrsunfall nachdem die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 43-jähriger Peugeot-Lenker befuhr gegen 7 Uhr die K2355 von Eschelbach in Richtung Kesselfeld. In einer Linkskurve soll ihm ein Linienbus teilweise auf seiner Spur entgegengekommen sein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Peugeot-Lenker nach rechts aus, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer des Busses konnte später ermittelt werden. Dieser bestritt jedoch, auf die Gegenfahrbahn gekommen zu sein. Der Schaden am Peugeot wird auf 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

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