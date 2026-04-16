Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Sachbeschädigung und Unfallflucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Osterburken: Sachbeschädigung im Bürgerpark - Zeugen gesucht

In den vergangenen Wochen kam es im Bürgerpark "Alter Friedhof" in Osterburken mehrfach zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Buchen: Fahrzeug beschädigt und weitergefahren - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag wurde ein VW Kleinbus in der Schüttstraße in Buchen beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte in der Zeit zwischen 13 Uhr und 15:30 Uhr einen Streifschaden auf der rechten Fahrzeugseite des geparkten Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Der oder die Unbekannte entfernte sich im Anschluss, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

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