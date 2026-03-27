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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in der Ehrlichstraße - Täter flüchtet nach Antreffen der Bewohnerin - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am Donnerstag, 26.03.2026, kam es gegen 14:40 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ehrlichstraße in Worms.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand klingelte ein bislang unbekannter Mann zunächst mehrfach an dem Anwesen. Anschließend begab er sich in den rückwärtigen Bereich des Hauses und versuchte dort, Türen gewaltsam zu öffnen. Im weiteren Verlauf traf er auf eine Bewohnerin und flüchtete umgehend in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

   - männlich
   - dunkle Haare
   - Schnurrbart
   - dunkler Kapuzenpullover

Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht:

Wer am 26.03.2026 im Zeitraum um 14:40 Uhr in der Ehrlichstraße oder im nahen Umfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Worms zu melden: Tel. 06241 852-0, E-Mail KIWorms@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Worms

Telefon: 06241 852-2302
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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