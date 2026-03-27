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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zwei Fahrzeugbrände in einer Nacht: Verdacht der Brandstiftung - Zeugen gesucht

Worms (ots)

In der Nacht zu Freitag, 27.03.2026, kam es in Worms zu zwei Fahrzeugbränden, bei denen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von vorsätzlicher Brandlegung auszugehen ist. Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang.

Gegen 00:10 Uhr stellten Einsatzkräfte in der Gaustraße einen brennenden Transporter fest. Das Fahrzeug war als Gefahrguttransport gekennzeichnet. Die hinzugerufene Berufsfeuerwehr Worms löschte den Brand. Im Ladebereich befand sich ein Sauerstofftank; nach Einschätzung der Feuerwehr bestand bei weiterer Brandausbreitung eine erhebliche Gefährdung. Der Transporter wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt und abgeschleppt.

Gegen 04:50 Uhr meldete eine Zeugin den Brand eines geparkten Pkw auf einem Parkplatz in der Backhausgasse. Die Feuerwehr löschte das Feuer vollständig. Auch dieses Fahrzeug wurde im Anschluss sichergestellt.

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Zeugen gesucht:

Wer in der Nacht zum 27.03.2026 in den Bereichen Gaustraße oder Backhausgasse verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Worms zu melden: Tel. 06241 852-0, E-Mail KIWorms@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Worms

Telefon: 06241 852-2302
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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