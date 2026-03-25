Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Körperverletzung zum Nachteil eines Busfahrers

Worms (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 24.03. gg. 21 Uhr wurde der Polizei Worms ein Körperverletzungsdelikt gemeldet. Der geschädigte Busfahrer teilte mit, dass er von einem Fahrgast geschlagen worden sei. Letzterer hatte sich in der Linie 451 von Worms Richtung Grünstadt befunden und sich lautstark im Bus darüber beschwert, dass er an der gewünschten Haltestelle in Offstein nicht aussteigen konnte. Ob der Fahrgast zu spät den Halteknopf gedrückt hatte oder es hierfür andere Gründe gab ist nicht bekannt. Nachdem der Bus an der nächsten Station gehalten hatte stieg der Fahrgast zunächst aus, stellte seine Tasche an die Haltestelle, kam zurück zum Fahrer in den Bus und schlug diesem unvermittelt mit der Faust einmal ins Gesicht und verließ den Tatort dann in unbekannte Richtung. Zwei Fahrgäste konnten den Vorfall bezeugen. Die Tathandlung wurde durch die Busseitig verbaute Technik aufgezeichnet, so dass eine Identifizierung des Täters sehr wahrscheinlich scheint. Zudem wurde bekannt, dass dieser die Linie schon des Öfteren genutzt hatte. Der Busfahrer klagte im Anschluss über Schmerzen im Gesicht musste jedoch nicht akut medizinisch versorgt werden und brachte zunächst seine weiteren Fahrgäste ans Ziel bevor er sich zu einem Arzt begeben wollte.

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