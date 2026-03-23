Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Göllheim - Betrüger geben sich als Dachrinnen-Handwerker aus

Göllheim (ots)

Am Mittwoch, 19.03.2026, gegen 11:00 Uhr, wurde eine 82 jährige Bewohnerin im Bereich der Mainzer Straße in Göllheim von zwei reisenden Handwerkern angesprochen, während sie im Garten arbeitete. Die Männer gaben sich als professionelle Handwerker aus und überzeugten die Seniorin durch eindringliches Zureden von angeblich dringend notwendigen Reparaturen an ihrer Dachrinne. Zur Untermauerung ihrer vermeintlichen Seriosität nutzten die Täter einen mit Firmenaufschrift versehenen Pkw sowie eine Visitenkarte. Noch bevor eine verbindliche Preisabsprache getroffen werden konnte, begannen die Männer eigenmächtig mit Arbeiten an der Dachrinne. Nach mehreren Arbeitsschritten legten sie der Geschädigten eine handschriftliche Rechnung über mehrere tausend Euro vor, die sie schließlich bezahlte.

Unmittelbar nach der Geldübergabe stellten die Täter ihre Arbeiten ein und entfernten sich. Wie sich später herausstellte, wurden lediglich minderwertige Arbeiten mit minderwertigem Material ausgeführt, sodass eine fachgerechte Reparatur nunmehr tatsächlich erforderlich sind.

Präventionshinweis der Polizei Die Polizei warnt eindringlich vor dieser bekannten Betrugsmasche reisender Handwerker:

- Seriöse Handwerksbetriebe führen keine unangekündigten Haustürbesuche durch. - Arbeiten werden niemals ohne vorherige schriftliche Vereinbarung begonnen. - Lassen Sie sich immer einen verbindlichen Kostenvoranschlag geben. - Zahlen Sie keine hohen Beträge in bar an der Haustür. - Im Zweifel: Polizei oder Angehörige kontaktieren, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell