Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Verkehrsunfallflucht - Ermittlungsansätze durch Zeugenhinweis

Kirchheimbolanden (ots)

Am Freitag, den 20.03.2026, gegen 08:50 Uhr, parkte ein 62‑jähriger Fahrzeughalter seinen Pkw, einen Renault Master mit ZW‑Kennzeichen, ordnungsgemäß und unbeschädigt in Längsaufstellung am Straßenrand der Hitzfeldstraße.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Renault Boxer befuhr die Hitzfeldstraße in Richtung Uhlandstraße. Beim Vorbeifahren kam es zur Kollision mit dem Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Besonders hervorzuheben ist das vorbildliche Verhalten eines aufmerksamen Zeugen: Er beobachtete den Unfall, notierte sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs und hinterließ dem Geschädigten eine Nachricht. Durch diesen Hinweis liegen der Polizei nun wertvolle Ermittlungsansätze vor, die maßgeblich zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht beitragen können.

Die Polizei betont ausdrücklich, wie wichtig Zeugenhinweise für eine erfolgreiche Ermittlungsarbeit sind. Oft ermöglichen erst solche Beobachtungen, Verkehrsunfallfluchten oder andere Straftaten zeitnah und zielgerichtet aufzuklären. Jede noch so kleine Wahrnehmung kann entscheidend sein.

Die Polizei Kirchheimbolanden bedankt sich für die Unterstützung aus der Bevölkerung und bittet weitere mögliche Zeugen, sich zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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