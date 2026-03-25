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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Verkehrsunfall zwischen Kehrmaschine und LKW

Worms (ots)

Am Mittwoch, den 25.03.2026 gegen 12:15 Uhr, kam es auf der B9 in der Nähe zur Kreuzung zum Fahrweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Kehrfahrzeug. Beide Fahrzeuge fuhren auf der B9 aus Richtung Mainz kommend in Richtung Worms. Das Kehrfahrzeug scherte nach rechts in eine Bushaltbucht ein und übersah beim Wiedereinfahren auf die Fahrbahn der B9 den links vorbeifahrenden Laster mit Auflieger. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Das Kehrfahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund von herumliegenden Splitterteilen musste die Fahrbahn gereinigt werden. Für die Dauer der Reinigung musste der aus Richtung Mainz kommende Verkehr für eine Dauer von 45 Minuten über die Linksabbiegerspur der Gegenfahrbahn umgeleitet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms

Telefon: 06241 852-0

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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