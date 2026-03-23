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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Dieseldiebstahl

Gau-Odernheim (ots)

Am Samstag, 21.03.2026, beobachteten aufmerksame Zeugen gegen 21:00 Uhr einen 19-Jährigen, der sich in der Gemarkung Gau-Odernheim auf einer Baustelle nahe der L414 aufhielt und sich dort an einem Bulldozer zu schaffen machte. Während die Zeugen den Notruf der Polizei verständigten lief die Person zu einem geparkten PKW und floh darin über mehrere Feldwege. Die Zeugen folgten ihm und gaben ortskundig die aktuellen Standorte an die Polizei weiter. Die Flucht endete am Parkplatz des Sportplatzes Gau-Heppenheim. Im PKW des 19-Jährigen konnte ein mit Diesel gefüllter Kanister und ein nach Diesel riechender Schlauch festgestellt werden. Am PKW waren zudem die amtlichen Kennzeichen überklebt und damit nicht ablesbar. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Kennzeichenmissbrauch eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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