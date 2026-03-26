Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Göllheim - Auffahrunfall mit Personenschaden auf der B47

Göllheim (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 17.40 Uhr, befuhr eine 52 jährige Pkw Fahrerin gemeinsam mit einem nachfolgenden 19 jährigen Pkw Fahrer die B47 aus Richtung Dreisen kommend in Fahrtrichtung Göllheim. Im Bereich der Einmündung der B47 musste die vorausfahrende Fahrerin aufgrund der Verkehrsregelung durch das Verkehrszeichen 205 (Vorfahrt gewähren) verkehrsbedingt anhalten. Der 19 jährige Fahrer erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den Pkw der Frau auf. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von rund 13.000 Euro.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 52 jährige Unfallbeteiligte wurde nach aktuellem Erkenntnisstand leicht verletzt und begab sich eigenständig in medizinische Behandlung.

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