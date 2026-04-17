Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Bei Unfall verletzt

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

B37/ Mosbach: Bei Unfall verletzt

Auf der Bundesstraße 37 bei Mosbach kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 57-Jährige verletzt wurde. Die Frau fuhr gegen 15 Uhr mit ihrem Toyota auf der B37 in Richtung Neckargerach. Zeitgleich wollte ein 55-Jähriger im Mosbacher Kreuz mit seinem Ford von der Hauptstraße auf die B37 in Richtung Mosbach einbiegen und übersah dabei vermutlich den herannahenden Yaris. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Toyota-Lenkerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf insgesamt rund 13.000 Euro.

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