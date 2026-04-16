Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Polizeipräsidium Heilbronn: Europaweiter "Speedmarathon" am 15.04.2026 - Polizeipräsidium Heilbronn zieht Bilanz

Heilbronn (ots)

Im Rahmen der europaweiten Geschwindigkeitskontrollwoche vom 13. April bis 19. April 2026 beteiligte sich auch Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidium Heilbronn am gestrigen europaweiten "Speedmarathon". Ziel der Aktion ist es, die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen und langfristig die Zahl der Verkehrstoten drastisch zu reduzieren. An insgesamt 31 Kontrollstellen konnten knapp 100 Einsatzkräfte mit vielen Fahrzeugführern ins Gespräch kommen und diese hinsichtlich der Gefahren im Straßenverkehr, insbesondere aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, sensibilisieren. Über den Tag verteilt wurde im Präsidiumsbereich die Geschwindigkeit von insgesamt 23.164 Fahrzeugen gemessen. Hierbei waren 562 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. 468 Verstöße wurden mit Verwarnungen geahndet, in 94 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt und acht Autofahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Neben den Geschwindigkeitsverstößen stellten die Einsatzkräfte weitere Verkehrsverstöße fest. Zwei Autofahrer nahmen unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teil, sieben hatten das Handy am Ohr und neun waren nicht angeschnallt. Polizeipräsident Frank Spitzmüller betont die Bedeutung der Kontrollen: "Die Ergebnisse des Speedmarathons zeigen, dass sich noch immer zu viele Verkehrsteilnehmer nicht an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten halten. Gerade weil überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit weiterhin eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle ist, setzen wir hier konsequent an."

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