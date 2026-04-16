Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Brand

Hohenlohekreis (ots)

Bretzfeld. Container in Brand gesetzt

Unbekannte sorgten am Mittwochabend für einen Brand von zwei Containern in Bretzfeld. Gegen 20 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Einsteinstraße aus, da die beiden Altkleidercontainer neben dem dortigen Sportheim in Vollbrand standen. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Ein daneben befindlicher Container für altes Speiseöl wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

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