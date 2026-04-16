Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Diebstahl

Main-Tauber-Kreis (ots)

Tauberbischofsheim: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin - Zeugen gesucht

Unter einem Vorwand verschafften sich zwei Männer am Dienstagmorgen Zutritt zu einem Haus in Tauberbischofsheim und stahlen Schmuck. Die beiden Unbekannten sollen gegen 9.30 Uhr bei einer 87-Jährigen geklingelt und sich als Handwerker ausgegeben haben. Sie verschafften sich unter dem Vorwand, dass ein Dachziegel locker sei und dieser repariert werden müsse, Zutritt zum Haus. Während einer der Männer nach oben ging, lenkte der zweite die Frau ab, indem er ein Blatt Papier verlangte. Kurz darauf verließen beide Täter das Haus. Später stellte sich heraus, dass die Männer Schmuck entwendet hatten. Die beiden Diebe werden wie folgt beschrieben: Person die ins Dachgeschoss ging: 50-60 Jahre alt, graue Haare, beige Kleidung, etwa 1,75 Meter groß. Person die das Blatt verlangte: 30-40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, trug eine rote Baseballkappe. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegengenommen.

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