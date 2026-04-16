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POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verfolgungsfahrt führt zu Motorradbeschlagnahme

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Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Ermittlungserfolg zu Löffelstelzer Motorradraser

Im August vergangenen Jahres lieferte sich ein Motorradfahrer im Bereich Bad Mergentheim eine waghalsige Verfolgungsfahrt mit der Polizei (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6103654). Der damals unbekannte Fahrer war innerorts mit Geschwindigkeiten von über 140 km/h vor einer Streifenbesatzung durch Löffelstelzen geflohen und stellte durch sein Fahrverhalten eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass das am Motorrad angebrachte Kennzeichen gefälscht war. Über mehrere Monate hinweg bestand ein Verdacht gegen einen 21-jährigen Mann, jedoch fehlten zunächst die entscheidenden Beweise. Der Durchbruch gelang schließlich, als der Tatverdächtige die betreffende Sportmaschine, der Marke Kawasaki Typ ZX-10R, im April auf einer Online-Plattform zum Verkauf anbot. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Bad Mergentheim wurden auf das Inserat aufmerksam und leiteten weitere Ermittlungen ein. Das Motorrad konnte anschließend in einer Garage aufgefunden und beschlagnahmt werden (siehe Foto).

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