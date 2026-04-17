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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

Neuenstein: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Bei Neuenstein kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall dessen Schäden sich auf rund 40.000 Euro belaufen. Ein 41-Jähriger fuhr gegen 8 Uhr mit seinem VW auf der Landesstraße 1044 von Niedernhall in Richtung Neufels. An der Einmündung zur L1051 beabsichtigte der VW-Lenker nach links auf die Landesstraße in Richtung Kemmeten abzubiegen. Dabei übersah er wohl den Kleintransporter eines 34-Jährigen, der zeitgleich in Richtung Neufels fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, die Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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