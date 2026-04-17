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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Bundesweiter Aktionstag "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick" am 28. April

Heilbronn (ots)

Ein kurzer Blick aufs Handy, ein zu hohes Tempo oder eine missachtete Vorfahrt - oft sind es nur Sekunden, die über schwere Verkehrsunfälle entscheiden. Besonders gefährdet: Menschen auf zwei Rädern.

Am Dienstag, 28. April 2026, beteiligt sich das Polizeipräsidium Heilbronn am bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick". Ziel der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion ist es, die Sicherheit von Zweiradfahrenden nachhaltig zu erhöhen und Verkehrsunfälle zu reduzieren.

Zweiräder wie Fahrräder, Pedelecs, E-Scooter und Motorräder sind aus dem Straßenverkehr nicht mehr wegzudenken. Gleichzeitig zählen ihre Nutzer zu den besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmenden. Allein im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn kamen im Jahr 2025 elf Menschen bei Verkehrsunfällen mit Zweirädern ums Leben.

Die Polizei wird am Aktionstag zwischen 7 Uhr und 20 Uhr verstärkt Kontrollen durchführen. Dabei stehen sowohl das Verhalten von Zweiradfahrenden, als auch das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmender im Fokus. Neben repressiven Maßnahmen setzt die Polizei auch auf Prävention und Aufklärung.

Ein besonderes Augenmerk liegt unter anderem auf häufigen Unfallursachen wie nicht angepasster Geschwindigkeit, Ablenkung oder Fehlverhalten im Straßenverkehr.

Mit dem Aktionstag verfolgt die Polizei das Ziel der "Vision Zero" - also eine deutliche Reduzierung von Verkehrsunfällen mit schweren Folgen.

Die Polizei appelliert:

Rücksicht kann Leben retten. Wer aufmerksam fährt, Geschwindigkeit anpasst und Regeln einhält, schützt nicht nur sich selbst, sondern auch andere.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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