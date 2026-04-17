Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Brand in Keller

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Hardheim: Brand im Keller eines Wohnhauses

Am Freitag kam es gegen 13 Uhr in der Straße Am Steinig in Hardheim zu einem Brand im Keller eines Wohnhauses. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Gebäude verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden. Ursache ist nach ersten Erkenntnissen ein Defekt an der Ölheizung. Der entstandene Schaden am Gebäude wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.

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