LPI-SHL: Zusammenstoß zweier Fahrzeuge
Römhild (ots)
Gegen 07:00 Uhr ereignete sich am 02.03.2026 in der Bahnhofstraße in Römhild ein Verkehrsunfall zwischen einem Ford Tourneo und einem VW Golf. Der Fahrer des VW Golf wollte nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Ford. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachdachaden. Verletzt wurde niemand.
