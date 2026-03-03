LPI-SHL: Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Schleusingen (ots) - Am 02.03.2026 gegen 14:30 Uhr kam es in der Straße Am Ansbach in Schleusingen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine Fahrzeugführerin beabsichtigte, mit ihrem PKW aus einer Parklücke auszuparken und übersah dabei ein auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestelltes Fahrzeug. In der Folge kam es zur Kollision, wobei das andere Fahrzeug mit der Anhängerkupplung berührt wurde. Es ...

