Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erlebe die Welt der Polizei hautnah und digital - Dein Schnuppertag in der Polizeiinspektion Hildburghausen

Hildburghausen (ots)

Du hast Interesse an einer Karriere bei der Polizei und möchtest wissen, wie der Alltag einer Polizistin oder eines Polizisten aussieht? Dann hast Du jetzt die Chance, einen exklusiven Einblick in die spannende und verantwortungsvolle Arbeit der Polizei zu erhalten! Am 11.03.2026 lädt die Polizeiinspektion Hildburghausen alle Interessierten zu einem Schnuppertag ein. Egal, ob Du Dich für den Polizeiberuf entscheidest oder einfach nur neugierig auf die Arbeit bei der Polizei bist - dieser Tag bietet dir eine einzigartige Gelegenheit, mehr zu erfahren. Was Dich erwartet: - geführte Rundgänge durch unsere Dienststelle - praktische Vorführungen von Einsatzmitteln und Ausrüstung - interaktive Gespräche mit erfahrenen Polizist*innen - Einblicke in die verschiedenen Einsatzbereiche der Polizei, von der Spurensicherung bis hin zur Hundestaffel - Fragen und Antworten: Nutze die Gelegenheit, mehr über Ausbildung und Studium, Karrierechancen und den Arbeitsalltag zu erfahren - !!! JETZT NEU - Erlebe den Polizeiberuf hautnah in Form von virtueller Realität Wann? 11.03.2026 von 07:00 bis 14:45 Uhr Wo? Polizeiinspektion Hildburghausen, Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße 22, 98646 Hildburghausen Voraussetzungen: Du bist zwischen 13 und 34 Jahren alt und meldest Dich im Voraus an. Anmeldung: Um Dir einen Platz zu sichern, melde Dich bitte bis spätestens 09.03.2026 unter der E-Mail Adresse nachwuchsgewinnung.lpi.suhl@polizei.thueringen.de an. Wir benötigen lediglich Deinen Namen, die Wohnanschrift, das Alter und eine telefonische Erreichbarkeit. Lass Dir diese Gelegenheit nicht entgehen und tauch ein in die Welt der Polizei - vielleicht ist dies der erste Schritt in eine spannende Zukunft! Wir freuen uns auf Deine Anmeldung und stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell