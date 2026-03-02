PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Geschäftsgebäude eingebrochen

Bad Salzungen (ots)

In der Zeit vom 26.01.2026 (Montag), 18:15 Uhr bis 27.01.2026, 07:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Gebäude am Nappenplatz in Bad Salzungen. Im Inneren öffneten der/die Einbrecher gewaltsam die Türen zu den Räumlichkeiten eines Nagelstudios und einer Anwaltskanzlei und entwendeten aus dem Nagelstudio Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der verursachte Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum festgestellt haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0022788/2026.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

