PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gewalt angedroht - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Am 16.01.2026 gegen 17:30 Uhr befanden sich drei Freunde in der 
Friedrich-König-Straße in Suhl. Ein bislang unbekannter Mann sprach 
sie an und forderte einen 12-Jährigen der Gruppe auf, ihm und einem 
weiteren Unbekannten in Richtung Herrenteich zu folgen. Seine Freunde
folgten und die männliche Person bot den Kindern erst Zigaretten an 
und verlangte dann unter der Androhung von Gewalt persönliche Sachen 
des 12-Jährigen. Es wurde nichts übergeben, jedoch zerriss die Kette 
des Jungen. Den Minderjährigen gelang es zu flüchten. Sie 
informierten die Polizei, jedoch konnten die beiden Männer nicht mehr
festgestellt werden. 
Der Täter war etwa 165 cm groß, hatte eine schlanke Gestalt und kurze
blonde Haare. Er trug eine graue Jacke. Die Kriminalpolizei Suhl hat 
die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den 
beiden männlichen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer
03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0013705/2026 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 11:14

    LPI-SHL: Falsches Versicherungskennzeichen

    Grabfeld (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten Sonntagabend einen 16-jährigen Mopedfahrer in einem Grabfelder Ortsteil. Am Zweirad war ein Versicherungskennzeichen für ein anderes Kleinkraftrad aus dem Jahr 2023 angebracht. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:04

    LPI-SHL: Codes an Betrüger übermittelt

    Schmalkalden (ots) - Eine Frau aus dem Raum Schmalkalden erhielt Anfang Januar über Soziale Medien eine Freundschaftsanfrage und schrieb mit einer ihr unbekannten Person. Sie wurde in der nächsten Zeit über Nachrichten aufgefordert Geld an den Account zu schicken. Sie übermittelte bis Sonntag Codes für Gutscheinkarten im Gesamtwert von über 5.000 Euro. Als immer weitere Geldforderungen eingingen, täuschte ihr ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:36

    LPI-SHL: Schuppeneinbruch

    Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstag bis Sonntagvormittag gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen, welcher sich hinter einem Wohnhaus in der Schleusinger Straße in Hildburghausen befindet. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts, jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren