Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gewalt angedroht - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Am 16.01.2026 gegen 17:30 Uhr befanden sich drei Freunde in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Ein bislang unbekannter Mann sprach sie an und forderte einen 12-Jährigen der Gruppe auf, ihm und einem weiteren Unbekannten in Richtung Herrenteich zu folgen. Seine Freunde folgten und die männliche Person bot den Kindern erst Zigaretten an und verlangte dann unter der Androhung von Gewalt persönliche Sachen des 12-Jährigen. Es wurde nichts übergeben, jedoch zerriss die Kette des Jungen. Den Minderjährigen gelang es zu flüchten. Sie informierten die Polizei, jedoch konnten die beiden Männer nicht mehr festgestellt werden. Der Täter war etwa 165 cm groß, hatte eine schlanke Gestalt und kurze blonde Haare. Er trug eine graue Jacke. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den beiden männlichen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0013705/2026 zu melden.

