LPI-SHL: Falsches Versicherungskennzeichen

Grabfeld (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten Sonntagabend einen 16-jährigen Mopedfahrer in einem Grabfelder Ortsteil. Am Zweirad war ein Versicherungskennzeichen für ein anderes Kleinkraftrad aus dem Jahr 2023 angebracht. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

