LPI-SHL: Falsches Versicherungskennzeichen
Grabfeld (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten Sonntagabend einen 16-jährigen Mopedfahrer in einem Grabfelder Ortsteil. Am Zweirad war ein Versicherungskennzeichen für ein anderes Kleinkraftrad aus dem Jahr 2023 angebracht. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige.
