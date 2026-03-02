LPI-SHL: Falsches Versicherungskennzeichen

Diedorf (ots) - Sonntagmorgen fuhr eine 27-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße zwischen Dermbach und Diedorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Der Pkw geriet außer Kontrolle und schleuderte nach links von der Straße. Die Fahrerin verletzte sich leicht und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Um das ...

