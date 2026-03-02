PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schuppeneinbruch

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstag bis Sonntagvormittag gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen, welcher sich hinter einem Wohnhaus in der Schleusinger Straße in Hildburghausen befindet. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts, jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0051851/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

