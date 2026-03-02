LPI-SHL: Schuppeneinbruch
Hildburghausen (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstag bis Sonntagvormittag gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen, welcher sich hinter einem Wohnhaus in der Schleusinger Straße in Hildburghausen befindet. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts, jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0051851/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.
