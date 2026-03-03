PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Schleusingen

Schleusingen (ots)

Am 02.03.2026 gegen 14:30 Uhr kam es in der Straße Am Ansbach in Schleusingen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine Fahrzeugführerin beabsichtigte, mit ihrem PKW aus einer Parklücke auszuparken und übersah dabei ein auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestelltes Fahrzeug. In der Folge kam es zur Kollision, wobei das andere Fahrzeug mit der Anhängerkupplung berührt wurde. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

