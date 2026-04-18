Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Lauda-Königshofen: Tauberbrücke durch verunfalltes Fahrzeug beschädigt

Main-Tauber-Kreis (ots)

Der 67-jährige Lenker eines Pkw Audi A 6 allroad befuhr die Straße Am Wörth stadtauswärts in Richtung B 290. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet er in einem Kreisverkehr, vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems, auf die Gegenfahrbahn und fuhr schließlich mit seinem Fahrzeug auf die gemauerte Brüstung der Tauberbrücke. Dort kam der Pkw zum Stillstand, mit ungefähr der Hälfte der Motorhaube in der Luft, über der Tauber hängend. Der Pkw-Lenker wurde, zur Abklärung des aufgetretenen medizinischen Problems, mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Bad Mergentheim gebracht. Er wurde durch den Unfall allenfalls leicht verletzt. Der 8-jährige Mitfahrer im Pkw wurde bei dem Unfall nicht verletzt, er wurde jedoch zur medizinischen Abklärung vorsorglich ebenfalls in das Krankenhaus nach Bad Mergentheim gebracht. Der Sachschaden am Pkw wird auf ca. 50.000 geschätzt. Der Schaden an der Brücke beläuft sich auf ca. 10.000 bis 15.000 Euro. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass ausgetretene Betriebsstoffe des Pkw in die Tauber gelangen, wurden ein Vertreter der Stadt Bad Mergentheim und des zuständigen Umweltamtes verständigt. Die Betriebsstoffe konnten auf der Fahrbahn und im Erdreich neben der Tauber gebunden werden, sie gelangten nicht in das Gewässer. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs voll- bzw. halbseitig bis ca. 11:00 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen, 13 Kräften und der Rettungsdienst mit 2 Rettungswägen und 1 Notarzt vor Ort.

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