Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 87-jährigem Vermissten aus Rostock

Rostock (ots)

Seit heute Vormittag sucht die Polizei Rostock nach einem 87-jährigen Mann aus dem Rostocker Stadtteil Lütten Klein. Der Vermisste wurde zuletzt gegen 09:00 Uhr in der Rungestraße in der Rostocker Innenstadt gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Trotz bereits eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte der 87-Jährige bislang nicht aufgefunden werden.

Der Vermisste leidet unter Demenz, ist orientierungslos und benötigt dringend medizinische Hilfe.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: ca. 185 cm groß schlanke Statur kurze graue Haare

Bekleidung:

braune Mütze dunkelblaues Hemd blaue Strickweste blaue Jeans rotbraune Jacke schwarze Schuhe

Er führt zudem einen bunten Beutel/Plastiktüte mit sich, auf dem sein Name stehen soll.

Ein Foto des Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://t1p.de/oh61x

Personen, die den Gesuchten seit dem oben genannten Zeitpunkt gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter 0381 4916 - 1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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