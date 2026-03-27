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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei bittet um Hinweise nach Schmuckdiebstahl in Güstrow

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Nach einem Trickdiebstahl am gestrigen Nachmittag in der Ringstraße in Güstrow bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte es gegen 15:00 Uhr an der Wohnungstür einer 82-jährigen Frau. Als die Seniorin öffnete, wurde sie von einer bislang unbekannten Frau angesprochen, die in Begleitung eines Mannes war. Unter dem Vorwand, einen dringenden Brief schreiben zu müssen, bat die Unbekannte um Hilfe und wurde daraufhin in die Wohnung gelassen.

Während die Wohnungsinhaberin durch die Frau abgelenkt wurde, hielt sich auch der männliche Begleiter kurzzeitig in der Wohnung auf. Nach etwa 15 Minuten verließen beide Personen die Wohnung. Im Anschluss stellte die 82-Jährige fest, dass mehrere Schränke und Schubladen in anderen Räumen geöffnet worden waren. Offenbar wurde dabei Schmuck entwendet. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen geben können.

Beschreibung der unbekannten Frau:

   -ca. 35-40 Jahre alt -kräftige Statur -etwa 1,60 m groß -sprach 
mit unbekanntem Akzent -lange, dunkle Haare, zu einem Zopf gebunden 
-bekleidet mit einem dunkelblauen bzw. schwarzen Parker

Beschreibung des unbekannten Mannes:

   -ca. 50-60 Jahre alt -kräftige Statur -kurze, schwarze Haare -trug
eine dunkle Mütze -sprach vor Ort kein Deutsch

Die Polizei bittet insbesondere Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich der Ringstraße und der angrenzenden Straßen, vorhandene Videoaufzeichnungen (z. B. von Überwachungskameras, Dashcams oder Türkameras) zu prüfen und relevante Aufnahmen zur Verfügung zu stellen.

Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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