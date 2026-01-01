Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Ereignisreiche Silvesternacht

Bad Kreuznach (ots)

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach blickt auf eine ereignisreiche Silvesternacht zurück. Die Beamten waren bis in den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz. Bereits am frühen Abend kam es zu mehreren Mitteilungen über den unsachgemäßen Gebrauch von Pyrotechnik, vor allem durch Jugendliche, welche mit Böllern hantierten. Ebenso wurde eine Vielzahl von brennenden Kartonagen und Mülleimern gemeldet. In fast allen Fällen konnten die Feuer schnell gelöscht werden, sodass glücklicherweise keinerlei Sach /-oder Personenschäden entstanden sind.

Gegen Mitternacht konnte ein großes Personenaufkommen auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach festgestellt werden. In diesem Zusammenhang feuerten mehrere Personen Böller sowie Raketen in die Menschenmenge. Hierdurch wurde ein Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik leichtverletzt, er konnte seinen Dienst allerdings fortsetzen. Durch das erhöhte Kräfteaufkommen der Polizei konnten die Verantwortlichen einer Personenkontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Überwachung der Feierlichkeiten rund um den Kornmarkt und der Altstadt wurden gegen neun Personen ein polizeilicher Platzverweis ausgesprochen. Im weiteren Verlauf der Nacht verzeichnet die Polizei insgesamt fünf Körperverletzungsdelikte, darunter zwei gefährliche Körperverletzungen. Darüber hinaus wurden Sachbeschädigungen, eine Bedrohung, ein Verstoß gegen das Waffengesetz, mehrere Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr sowie ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss registriert. Herausragend war ein Ereignis, welches sich um 01:05 Uhr in der Uhlandstraße in Bad Kreuznach ereignete. Durch eine Streife hiesiger Dienststelle konnte ein Brand eines Müllverschlages eines Mehrfamilienhauses festgestellt werden. Die Müllcontainer standen bereits in Vollbrand. Das Feuer drohte auf die Garagen überzugreifen. Der Brand konnte durch die nachalarmierte Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Brandursächlich dürften hierbei in die Container hineingeworfene Feuerwerkskörper gewesen sein. Aufgrund der Vielzahl an Einsätzen wurde die Polizei Bad Kreuznach durch angrenzende Dienststellen unterstützt. Trotz der ereignisreichen Nacht kam glücklicherweise zu keinen schwerverletzten Personen. Die Polizei Bad Kreuznach wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes neues Jahr 2026.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach Pressestelle

Telefon: 0671 88110-107

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell