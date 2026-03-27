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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Gaststätte in Reutershagen - Polizei bittet um Hinweise

Rostock (ots)

Am 26. März 2026 wurde der Polizei Rostock ein Einbruch in eine Gaststätte in der Tschaikowskistraße im Stadtteil Reutershagen gemeldet. Mitarbeiter des betroffenen Restaurants stellten den Einbruch am Nachmittag gegen 16:00 Uhr fest und informierten umgehend die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 25. März auf den 26. März 2026 gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. In der Folge durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten der Gaststätte.

Der entstandene Stehlschaden ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und sicherte Spuren am Tatort die nun ausgewertet werden müssen.

Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat im Bereich der Tschaikowskistraße 43 in Rostock in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de/ entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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