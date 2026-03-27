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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Parchim

Parchim (ots)

Nach einem Diebstahl im Mai des vergangenen Jahres in Parchim fahndet die Polizei nun öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann. Er steht im Verdacht, mit der gestohlenen Geldkarte des Opfers in mehreren Fällen insgesamt rund 2.000 Euro an einem Geldautomaten abgehoben zu haben.

Ein Foto des tatverdächtigen Mannes, der mit der gestohlenen Geldkarte Bargeld abgehoben hat, ist unter folgendem Link abrufbar: https://shorturl.at/edb7H

Das Opfer, eine heute 70-jährige Frau, hielt sich am Abend des 9. Mai 2025 in einem Discounter im Ostring auf, als ihr vermutlich von einer unbekannten männlichen Person das Portemonnaie entwendet wurde. Die Geldbörse wurde später zwar wieder aufgefunden, jedoch fehlte unter anderem die Geldkarte.

Diese wurde kurze Zeit später in insgesamt vier Fällen für Bargeldabhebungen genutzt. Überwachungskameras zeichneten dabei einen Tatverdächtigen auf, von dem entsprechende Fotos vorliegen.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei führten noch nicht zur Identifizierung des Mannes. Daher wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.

Wer Hinweise zur abgebildeten Person oder zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Parchim (Tel: 03871 600-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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